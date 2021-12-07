Kolay Boşnak böreği tarifi

• 20 kare milföy

• 100 g rendelenmiş beyaz peynir

• Zeytinyağı

Üzeri için:

• 1 yumurta sarısı

• 1 çay kaşığı pudra şekeri

• Çörek otu



Hazırlanışı:

Kare milföy hamurlarının her birini dörde bölün. İçerisine rendelenmiş beyaz peynirden koyup elinizle yuvarlayarak şekil verin. Katlama yeri altta kalacak şekilde yağladığınız fırın kabına hamurları bitişik dizin. Yumurta sarısını ve pudra şekerini ayrı bir kapta karıştırın. Fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.