Beş çayınız için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

250 g tereyağı

140 g pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya

360 g un

Yarım çay bardağı kuru mango

Yarım çay bardağı kuru avokado

Bir tutam tuz

Hazırlanışı

Tereyağı, pudra şekeri, vanilya, un ve tuzu derin bir karıştırma kabına alarak mikserle karıştırın. Kuru mango ve avokadoyu küçük doğrayıp karışıma ekleyin. Bir spatula yardımıyla tekrar karıştırın. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerinde 1.5-2 cm kalınlığında açın. Yıldız şekilli kurabiye kalıbıyla kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 15-18 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

