Paçanga böreği
6 kişilik
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Malzemeler
2 adet yufka
2 adet domates
3 adet sivribiber
150 gr pastırma
½ çay bardağı zeytinyağı
50 gr kaşar peyniri
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı
Domatesi rendeleyip geniş bir sahanda ve
kısık ateşte, suyunu çekene kadar pişirin.
Sivribiberleri ve pastırmaları doğrayın.
Sahanda pişen domatese zeytinyağı
ve sivribiber ilave edilip 1-2 dakika
kaynatın. Pastırmayı ekleyip 2 dakika
daha pişirin ve ocaktan alın. Soğumaya
bırakın. Yufkanın birini açın. İlk önce
ortadan ikiye kesin. Sonra her parçayı
üç eşit parçaya kesin. Bir adet yufkadan
altı adet paçanga böreği çıkıyor.
Yufkanın alt kısmına, hazırladığınız iç
malzemesinden iki kaşık koyun. Üzerine
bir tutam rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Kenarlarını iki tarafından içe kıvırarak
yassı bir şekilde sigara böreği gibi sarın.
Yufkanın uç kısmını kasedeki suya batırıp
kapatın ve sarma işlemini tamamlayın.
Kızgın yağda böreklerin iki tarafını da
kızartın ve kağıt havlu üzerinde yağını
süzdürün. Sıcak olarak servis edin.