Paçanga böreği

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6 kişilik -

Malzemeler

2 adet yufka

2 adet domates

3 adet sivribiber

150 gr pastırma

½ çay bardağı zeytinyağı

50 gr kaşar peyniri

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı

Domatesi rendeleyip geniş bir sahanda ve kısık ateşte, suyunu çekene kadar pişirin. Sivribiberleri ve pastırmaları doğrayın. Sahanda pişen domatese zeytinyağı ve sivribiber ilave edilip 1-2 dakika kaynatın. Pastırmayı ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Yufkanın birini açın. İlk önce ortadan ikiye kesin. Sonra her parçayı üç eşit parçaya kesin. Bir adet yufkadan altı adet paçanga böreği çıkıyor. Yufkanın alt kısmına, hazırladığınız iç malzemesinden iki kaşık koyun. Üzerine bir tutam rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kenarlarını iki tarafından içe kıvırarak yassı bir şekilde sigara böreği gibi sarın. Yufkanın uç kısmını kasedeki suya batırıp kapatın ve sarma işlemini tamamlayın. Kızgın yağda böreklerin iki tarafını da kızartın ve kağıt havlu üzerinde yağını süzdürün. Sıcak olarak servis edin.