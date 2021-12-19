Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği tarifi ve püf noktaları
Hafta sonu kahvaltısı için paçanga böreği tarifine ne dersiniz?
Paçanga böreği tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları şöyle:
Malzemeler
- 2 adet yufka
- 2 adet domates
- 3 adet sivribiber
- 150 gr pastırma
- ½ çay bardağı zeytinyağı
- 50 gr kaşar peyniri
- Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı
- Domatesi rendeleyip geniş bir sahanda ve kısık ateşte, suyunu çekene kadar pişirin.
- Sivribiberleri ve pastırmaları doğrayın.
- Sahanda pişen domatese zeytinyağı ve sivribiber ilave edilip 1-2 dakika kaynatın.
- Pastırmayı ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
- Yufkanın birini açın. İlk önce ortadan ikiye kesin. Sonra her parçayı üç eşit parçaya kesin. Bir adet yufkadan altı adet paçanga böreği çıkıyor.
- Yufkanın alt kısmına, hazırladığınız iç malzemesinden iki kaşık koyun.
- Üzerine bir tutam rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kenarlarını iki tarafından içe kıvırarak yassı bir şekilde sigara böreği gibi sarın.
- Yufkanın uç kısmını kasedeki suya batırıp kapatın ve sarma işlemini tamamlayın.
- Kızgın yağda böreklerin iki tarafını da kızartın ve kağıt havlu üzerinde yağını süzdürün.
- Sıcak olarak servis edin.