Patlıcanlı tart

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6-8 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için:

250 gr oda sıcaklığında margarin

1 adet yumurta

3 adet haşlanmış patates

1 paket sade kek un

½ demet dereotu

Tuz

Üzeri için:

1.5 kg közlenmiş patlıcan

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı un

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, pulbiber



Hazırlanışı:

Patlıcanları közleyip süzgece alın. Patatesleri haşlayıp püre haline getirip soğutun. Karıştırma kabında püre halindeki patatesi, yumurta, margarin, kıyılmış dereotu ve tuzu karıştırın. Kekunu ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru tepsiye iki parmak yüksekliğinde yerleştirin. Başka bir yerde közlenmiş patlıcanları yumurta, rendelenmiş kaşar

peyniri, un, tuz ve pulbiber ile karıştırıp tepsideki hamurun üzerine yayın. Üzerine yarım su bardağı kaşar peyniri rendesini fırından almadan 10 dakika önce serpin. Önceden ısıtılmış 170°C fırında 45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.