Safranlı ve taze kekikli kurabiye

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8 kişilik

Malzemeler

100 gr un

100 gr labne peynir

40 gr tereyağı (oda ısısında yumuşatılmış)

1 yumurta sarısı

1 tutam toz safran

1-2 yemek kaşığı sıcak su

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

1-2 dal taze kekik



Hazırlanışı

Safranı sıcak suyun içinde rengini iyice verinceye kadar bekletin. Unu bir kaba eleyin. Labne peyniri, tereyağı, yumurta sarısı, safran, su, tuz, karabiber ve taze kekik yapraklarını ekleyip yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Hamuru unlanmış tezgahta merdane ile 5 mm kalınlığında açın. Tırtıklı hamur keseceği ile üçgen şekilde kesin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine isteğe göre taze kekik yaprağı yerleştirip 180 derece fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 12-13 dakika pişirin. Servis yapın.