Safranlı ve taze kekikli kurabiye
8 kişilik
Malzemeler
100 gr un
100 gr labne peynir
40 gr tereyağı (oda ısısında yumuşatılmış)
1 yumurta sarısı
1 tutam toz safran
1-2 yemek kaşığı sıcak su
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
1-2 dal taze kekik
Hazırlanışı
Safranı sıcak suyun içinde rengini iyice verinceye kadar bekletin. Unu bir kaba eleyin. Labne peyniri, tereyağı, yumurta sarısı, safran, su, tuz, karabiber ve taze kekik yapraklarını ekleyip yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Hamuru unlanmış tezgahta merdane ile 5 mm kalınlığında açın. Tırtıklı hamur keseceği ile üçgen şekilde kesin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine isteğe göre taze kekik yaprağı yerleştirip 180 derece fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 12-13 dakika pişirin. Servis yapın.