Scone tarifi

Malzemeler:

350 gr un

20 gr kabartma tozu

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

100 gr krema

110 gr tereyağ

2 gr tuz

Üzerine sürmek için; 1 adet yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Un, kabartma tozu, tuz ve oda sıcaklığındaki tereyağını mikserde karıştırın. 1 yumurta, 1 yumurta sarısı ve kremayı ayrı bir kapta karıştırın. Unlu karışıma, yumurtalı karışımı ekleyin. Homojen hale gelinceye kadar karıştırın ve ardından tezgaha alın, katlayarak yoğurun. 8 santimetre çaplı kalıpla en az 2.5 santimetre yüksekliğinde kesin. Tepsiye yağlı kağıt koyun. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Kestiğiniz scone’ların üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 18 dakika pişirin.