Scone tarifi
Malzemeler:
350 gr un
20 gr kabartma tozu
1 adet yumurta
1 adet yumurta sarısı
100 gr krema
110 gr tereyağ
2 gr tuz
Üzerine sürmek için; 1 adet yumurta sarısı
Hazırlanışı:
Un, kabartma tozu, tuz ve oda sıcaklığındaki tereyağını mikserde karıştırın. 1 yumurta, 1 yumurta sarısı ve kremayı ayrı bir kapta karıştırın. Unlu karışıma, yumurtalı karışımı ekleyin. Homojen hale gelinceye kadar karıştırın ve ardından tezgaha alın, katlayarak yoğurun. 8 santimetre çaplı kalıpla en az 2.5 santimetre yüksekliğinde kesin. Tepsiye yağlı kağıt koyun. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Kestiğiniz scone’ların üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 18 dakika pişirin.