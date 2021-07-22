Siron nasıl yapılır? Adım adım Siron tarifi

2018 yılında coğrafi işaret alan Siron, Türkiye'de her dönem internette en çok aranan tarifler arasında. Peki, Siron nasıl yapılır? Siron tarifi için gerekli malzemeler neler? Karşınızda Siron Reçetesi ve orijinal Gümüşhane Siron'unun püf noktaları... Siron nasıl yapılır diyorsanız malzeme listesiyle başlayalım:

Siron İçin Gerekli Malzemeler

1 kg yufka

1 baş soğan

2 kase yoğurt

Bir kaşık tereyağı

Tuz



Hazırlanışı



Yufkaları ince rulo biçiminde sarıp 3-4 cm uzunluğunda kesin.

Kesilen parçaları bir tepsiye dik olarak dizin.180 C fırında 10-12 dakika kızartılıp üzerine bolca sarımsaklı yoğurt dökün.

Yoğurdun üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip, servis yapın.



COĞRAFİ İŞARET ALAN GÜMÜŞHANE SİRONU

Coğrafi işaret alan Gümüşhane Siron Tarifi için kultur.gov.tr'de şu bilgiler yer alıyor:

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Gümüşhane Sironu aperatif olarak tüketilen geleneksel bir unlu mamul olup, isteğe göre ara sıcak veya soğuk meze olarak tüketilen yöresel bir üründür.

Üretim Metodu: Gümüşhane Sironu üretiminde hamurun hazırlanmasında bileşimi 1000 gram un, 0.5-0.6 litre su ve 5-10 gram tuzdur.

Gümüşhane Sironu unların hamura işlenmesi, yufka haline dönüştürülmesi, yufkaların açık aleve maruz kalan özel dizayn edilmiş demir saclar üzerinde kısmen pişirilmesi, 4-6 kez turlanması (katlanması) ve 1-2 cm boyunda kesilmesi ile elde edilir. Yufka pişirme aşamasında pişirme sacının altı, meşe odun küllerinden hazırlanan bir çamurla yaklaşık 3-5 mm sıvanır. Çamur kuruduktan sonra bu sac, üretimde kullanılır. Yufkalar açık odun alevinde pişirilir. Yufka özelliği aşağıdaki değerleri içermesi gereklidir.

Yufka kalınlığı: En çok 1.2 mm

Ağırlık : 260-380 g / 100 adet

Nem : En çok %17

Kül miktarı : En çok %3



GÜMÜŞHANE SİRON'UNUN PÜF NOKTALARI

Gümüşhane Sironu'nda katlanmış şekiller dikdörtgenler prizmasını andırır olmalı, dairesel olmamalıdır.

Elde edilen sironlar gölge bir ortamda geniş tepsilere yan yana dizilerek 1-2 gün kurutulur.

Yan yana sıkıştırılarak dizilen sironlar diktdörtgenler prizmasını andıran şekildedir.

Bu ürün nem almayan ortamda 24 ay bozulmadan saklanabilir. Sironlar tüketilecekleri zaman ürün yassı şekilde metal tabaklara yan yana dizilerek fırınlarda ısıtılır.

Sulandırılmış yoğurt veya süzme yoğurt sironların üstünü geçecek şekilde üzerine yayılır.

Bunun üzerine ise kızartılmış tereyağı ve isteğe göre ceviz parçaları serpilerek sunulur.

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