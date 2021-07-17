Şakşuka yapmaya ne dersiniz? Lezzetli bir reçetemiz var

Hazırlaması da yemesi de pratik bir lezzet şakşuka. Yemeklerin yanına da gidebilen, tek başına da tüketilebilen şakşuka özellikle yaz aylarının gözdeleri arasında. Eğer, şakşukanın içine neler konur? Kolay şakşuka yemeği nasıl yapılır? diyorsanız Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencisi Görkem Akkuş'un şakşuka tarifiyle sizi baş başa bırakalım:

ŞAKŞUKA TARİFİ

Hazırlama süresi: 40 dakika

Kaç kişilik: Ölçüler 2 kişiliktir

ŞAKŞUKA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 Adet orta boy patlıcan

2 Adet çarliston biber

1 Adet kaypa biber

1 Litre Ayçiçek yağı



Sosu için;

3 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet orta boy soğan

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağ

ŞAKŞUKA YAPIM AŞAMALARI

Şakşuka için 3 orta boy patlıcanımızı alacalı olarak soyalım ve tuzlu suya ıslayıp 20 dakika bekletelim. Biberlerimizi kare kare fazla küçültmeden doğrayalım. Tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları çıkarıp bir peçete yardımıyla kurulayalım ve küp küp doğrayıp süzgeçte bekletelim. Ayçiçek yağını tavaya alalım ve iyice ısıtalım. Patlıcanlardan bir tanesini yağa atalım eğer köpüklenerek yağın üzerine çıkıyorsa yağımız yeterli ısıya gelmiştir. Isınan yağda patlıcanları 8-10 dakika kızartalım. Ve peçete serdiğimiz bir tabağa alalım. Beklemeden aynı yağa biberleri kurulayıp atalım ve 4-5 dakika kadar onları kızartalım. Kızaran biberlerimizi peçete serdiğimiz ayrı bir tabağa alıp yağını süzdürelim. Sos için domatesleri rendeleyelim. Soğanları incecik doğrayalım. Sarımsakları tuzla beraber havanda dövelim. Zeytinyağını sos tavasına alalım. Soğan ve sarımsakları ekleyip kavuralım. Soğanlara şeffaflaşmaya başlayınca salçayı ekleyelim ve kokusu çıkana dek 3-4 dakika kavuralım. Salça da kavrulunca rendelenmiş domatesleri, sirkeyi, tuzu ve şekeri ekleyip 15 dakika kısık ateşte pişirelim. Kızartmalarımızı bir tabakta tuz ile harmanlayalım ve üzerine domates sosumuzu döküp servis edelim. Ilık servis etmek mezemizin lezzetini arttıracaktır.

(Bu tarifin ardından Elele yemek tarifleri sayfamızdan tarhana çorbası nasıl yapılır? yazımıza da bakabilirsiniz)