Taze baharatlı poğaça
6 kişilik
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Malzemeler
500 gr un
200 gr margarin
200 ml ayçiçek yağı
100 ml su
1 yumurta
Taze kekik
Taze fesleğen
Taze biberiye
Tuz
100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
1 yumurta sarısı
Üzeri için
Keten tohumu
Hazırlanışı
Un, margarin, ayçiçek yağı, su, yumurta, tuz ve kıyılmış taze otları bir kapta karıştırarak yoğurun. Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın ve hamuru 2 saat buzdolabında bekletin. Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp keten tohumu serpiştirdikten sonra 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.