Taze baharatlı poğaça

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr un

200 gr margarin

200 ml ayçiçek yağı

100 ml su

1 yumurta

Taze kekik

Taze fesleğen

Taze biberiye

Tuz

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurta sarısı

Üzeri için

Keten tohumu



Hazırlanışı

Un, margarin, ayçiçek yağı, su, yumurta, tuz ve kıyılmış taze otları bir kapta karıştırarak yoğurun. Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın ve hamuru 2 saat buzdolabında bekletin. Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp keten tohumu serpiştirdikten sonra 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.