San Sebastian Cheesecake malzemeleri ve hazırlanmasıyla pratik, lezzetiyle eşsiz bir tatlı. İspanya’nın Bask bölgesinden dünyaya yayılan bu lezzet harikasını evinizin mutfağında kolaylıkla pişirin. Sıcak yaz günlerinde buzlu limonatanın yanında ailenizle afiyetle yiyin. İşte yapımı diğer cheesecake türlerine göre daha kolay olan San Sebastian Cheesecake.

Cheesecake zamanla sınırları aşıp dünyaya yayılır. Ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler hale gelen bu cheesecake aslında gerçek bir cheesecake değil. Gerçek cheesecake ile arasında farklar olan bu tatlı ilk kez bizim ülkemizde yapılmış olsaydı ismi kesin Yalancı Cheesecake olurdu. Çünkü San Sebastian Cheesecake’in diğer cheesecake türlerine göre hazırlanışı oldukça pratik ve pişirme süresi epey kısa. Bunun en önemli nedeni de diğer cheesecake türlerindeki gibi tabanının olmaması. Tabanı olmamasının dışında pişirme ısısı daha yüksek. Tüm bunların yanı sıra genelde sade hazırlanan San Sebastian Cheesecake tatlısının sosu da yok. Üst tabakası sade olan bu tatlının yüksek ateşe tutularak hafif yanık olması sağlanıyor. Yanık olmanın verdiği görüntüden dolayı Yanık Cheesecake olarak da bilinen bu tatlı gerçek bir lezzet harikası.

Çocukların da çok sevdiği San Sebastian Cheesecake özellikle yaz aylarında ebeveynlerin kolaylıkla yapabileceği tatlılar arasında. Çocuklar için dilerseniz üzerine taze meyvelerden sos yapmak da mümkün. İşte size enfes ve kolay San Sebastian Cheesecake tarifi.

San Sebastian Cheesecake için Malzemeler

San Sebastian Cheesecake hazırlamak için gerekenler genellikle evlerimizde zaten bulunan pratik malzemeler.

4 adet yumurta (oda sıcaklığında olması son derece önemli)

500 gram krem peynir ya da labne peyniri

1,5 su bardağı şeker

400 mililitre (yaklaşık 2,5 su bardağı) krema

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

San Sebastian Cheesecake Karışımının Hazırlanışı

San Sebastian Cheesecake için ilk olarak krem peyniri ve toz şekeri karıştırma kabının içinde mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz. Bu işlemi ortalama 5 dakika sürdürün ve krem peynirin içinde şekerin eridiğine emin olun.

Karıştırma sonrasında 4 yumurtayı karışımın içine kırın ve karıştırın. Kremayı ekleyin ancak bu kez karıştırma işlemini daha kısa yapın.

Son olarak önce vanilyayı sonra da unu ekleyin. Vanilya piştikten sonra yumurtanın kokusunu bastırmaya yardımcı olur.

San Sebastian Cheesecake Pişirme Aşaması

San Sebastian Cheesecake piştikten sonra kolay bir şekilde kalıbından ayrılsın diye orta büyüklükte kelepçeli pişirme kalıbı ya da pişirme kâğıdı serilmiş orta büyüklükte bir tepsi kullanın.

Elde ettiğiniz karışımı daha önce 190 derecede ısıttığınız bir fırında 45-50 dakika pişirin.

Pişme işlemi bittikten sonra ani ısı değişimine maruz kalmaması için yarım saat fırının kapağını açıp bekletin. Yarım saatin sonunda fırından çıkarın ve oda sıcaklığında tekrar soğutun. Soğuyan tatlıyı buzdolabında 1 gün bekletin. Bekleyen tatlıyı sonrasında pişirme kalıbından çıkarın ve servise hazırlayın. San Sebastian Cheesecake tatlınız hazır.

Afiyet olsun.