Çilek limonata tarifi

Malzemeler:

7 yatak limonu

5 bardak kaynar su

1 bardak toz şeker

Hazırlanışı:

Limonların kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Elde ettiğiniz limon kabuklarını ve limon suyunu, bir bardak şekeri ağzı kapalı bir kaba boşaltın. Üzerine sıcak suyu da ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında soğumaya bırakın. 1 saat kadar sonra çıkarıp üzerine mutfak robotunda püre haline getirdiğiniz çilekleri ekleyin ve tekrar buzdolabına koyun. Dilediğiniz zaman çıkarıp ince bir süzgeçten geçirin. Limon dilimleri ve taze nane ile süsleyip servise hazır hale getirin.