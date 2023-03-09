Evde şalgam suyu tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler



1 iri boy şalgam

1 pancar

4 mor havuç

Yarım ekmek

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

2 diş sarımsak

4-5 kuru acı biber

30X30 cm tülbent

10 litrelik pet kavanoz



Hazırlanışı:

Şalgam, pancar ve mor havucu soyun. Şalgam ve pancarı ince dilimleyin. Mor havuçları dörde bölün. Sarımsağı küçük parçalara ayırarak ekleyin. Ekmeği tülbente sarın. Tüm malzemeleri, ekmeği ve acı biberi (acı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz) kavanoza koyun. Limon suyu, tuz ve şekeri 3 litre suya ekleyerek karıştırın. Bu karışımı kavanoza doldurun. Kavanozun tamamını suyla doldurun. 15 gün serin bir yerde bekletin. Üç günde bir kavanozu hafifçe çalkalayın. Suyu ince bir tülbentten süzün ve cam şişelere doldurun.