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Ferahlatan Çilekli Limonata

Antioksidan ve C vitaminiyle dolu bu limonata, hem ferahlatıyor hem de vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor.

Malzemeler
•    9 adet limon
•     12 adet büyük boy çilek
•     1.5 su bardağı su
•     İsteğe bağlı bitkisel tatlandırıcı ya da 2 yemek kaşığı bal
•     Taze nane
•     Buz

Hazırlanışı
Limonların suyunu sıkın, daha sonra 4-5 tanesinin kabuğunu içine rendeleyin. Suyu üzerine ekleyin. Çilekleri ortadan ikiye kesip karışıma ilave edin. Dolapta bir gün bekletin. Servis ederken buz ve taze nane yaprakları ekleyin.

Tarif: Ferin Batman

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