Antioksidan ve C vitaminiyle dolu bu limonata, hem ferahlatıyor hem de vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor.
Malzemeler
• 9 adet limon
• 12 adet büyük boy çilek
• 1.5 su bardağı su
• İsteğe bağlı bitkisel tatlandırıcı ya da 2 yemek kaşığı bal
• Taze nane
• Buz
Hazırlanışı
Limonların suyunu sıkın, daha sonra 4-5 tanesinin kabuğunu içine rendeleyin. Suyu üzerine ekleyin. Çilekleri ortadan ikiye kesip karışıma ilave edin. Dolapta bir gün bekletin. Servis ederken buz ve taze nane yaprakları ekleyin.
Tarif: Ferin Batman