Antioksidan ve C vitaminiyle dolu bu limonata, hem ferahlatıyor hem de vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor.

Malzemeler

• 9 adet limon

• 12 adet büyük boy çilek

• 1.5 su bardağı su

• İsteğe bağlı bitkisel tatlandırıcı ya da 2 yemek kaşığı bal

• Taze nane

• Buz



Hazırlanışı

Limonların suyunu sıkın, daha sonra 4-5 tanesinin kabuğunu içine rendeleyin. Suyu üzerine ekleyin. Çilekleri ortadan ikiye kesip karışıma ilave edin. Dolapta bir gün bekletin. Servis ederken buz ve taze nane yaprakları ekleyin. Tarif: Ferin Batman

