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Yeşil smoothie&Kırmızı smoothie

Yeşil smoothie&Kırmızı smoothie evde nasıl hazırlayabilirsiniz?

Yeşil smoothie
Malzemeler:
1 büyük veya 2 küçük salatalık
1 kereviz sapı
1 avuç kara lahana
1 avuç ıspanak
1 avuç maydanoz
1 küçük bir parça zencefil
1 limonun suyu
1 adet yeşil elma
1,5 bardak Hindistan cevizi suyu veya badem sütü
2 çorba kaşığı chia/keten tohumu

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

Kırmızı smoothie
Malzemeler:
1/4 pancar
1 büyük veya 2 küçük salatalık
1 adet kırmızı elma
1 küçük parça zencefil
1 limonun suyu
1 bardak alkali su
1 çay kaşığı tahin

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender'dan geçirin.

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