Yeşil smoothie&Kırmızı smoothie evde nasıl hazırlayabilirsiniz?

Yeşil smoothie

Malzemeler:

1 büyük veya 2 küçük salatalık

1 kereviz sapı

1 avuç kara lahana

1 avuç ıspanak

1 avuç maydanoz

1 küçük bir parça zencefil

1 limonun suyu

1 adet yeşil elma

1,5 bardak Hindistan cevizi suyu veya badem sütü

2 çorba kaşığı chia/keten tohumu



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.



Kırmızı smoothie

Malzemeler:

1/4 pancar

1 büyük veya 2 küçük salatalık

1 adet kırmızı elma

1 küçük parça zencefil

1 limonun suyu

1 bardak alkali su

1 çay kaşığı tahin



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin.