Yeşil smoothie&Kırmızı smoothie evde nasıl hazırlayabilirsiniz?
Yeşil smoothie
Malzemeler:
1 büyük veya 2 küçük salatalık
1 kereviz sapı
1 avuç kara lahana
1 avuç ıspanak
1 avuç maydanoz
1 küçük bir parça zencefil
1 limonun suyu
1 adet yeşil elma
1,5 bardak Hindistan cevizi suyu veya badem sütü
2 çorba kaşığı chia/keten tohumu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.
Kırmızı smoothie
Malzemeler:
1/4 pancar
1 büyük veya 2 küçük salatalık
1 adet kırmızı elma
1 küçük parça zencefil
1 limonun suyu
1 bardak alkali su
1 çay kaşığı tahin
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender'dan geçirin.