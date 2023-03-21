İtalyan aşçılara göre doğru makarna pişirme yöntemleri

Dışarıdan bakıldığında, makarna pişirmek zorluk açısından oldukça kolay görünür. Suyu kaynatabiliyorsan, yapabilirsiniz, değil mi? Ancak makarnayı pişirmekle gerçekten mükemmelleştirmek arasında bir fark vardır ve bunu makarnayı tattığınız zaman anlarsınız.

Diğer yiyeceklerde olduğu gibi makarna yapımında da pişirme tekniği çok önemlidir. En iyi makarna şeklini ve sos eşleşmelerini bilmek, makarnanın ne kadar pişeceğini ve hatta makarnanın ocaktaki suya tam olarak ne zaman ekleneceğini bilmek, yemeğin ne kadar iyi çıkacağı konusunda önemli bir rol oynar. Evet, hepsi de çok önemli.

Belki de tencereyi ocağa koyduktan hemen sonra makarnayı koyanlardansın. Bu şekilde, kontrol etme zamanı gelene kadar 10 dakika boyunca kendinizi başka şeylerle meşgul edebilirsiniz. Ya da belki de makarnayı eklemek için suyun kaynamasını sabırla bekliyorsunuz çünkü bir yerlerde bunun böyle yapılması gerektiğini duydunuz. Makarna yapım sürecinin küçük bir parçası ama İtalyan şefler bunun önemli olduğunu söylüyor.

MAKARNAYI TENCEREYE EKLEMEDEN ÖNCE TUZU UNUTMAYIN

Muhtemelen tencerenizdeki suya tuz eklemenin önemli olduğunu duymuşsunuzdur - tadı okyanus gibi olmalı. Şu anda Washington, D.C.'deki Il Piatto'nun şefi olan Napolili Lina Nicolai, bunun sadece makarna aromasını vermekle kalmayıp aynı zamanda bitirmek için kullanmanız gereken "sıvı altını" (veya makarna suyunu) da tatlandırdığını açıkladı.

Tuz eklenmediğinde farkı gerçekten anlayabilirsiniz. Tuz eklenmediğinde farkı gerçekten anlayabilirsiniz.

Tuz, makarnanızın tadını daha lezzetli hale getirmenin yanı sıra pişirme işlemine de yardımcı olabilir. Sonuç olarak, tuzlu su tuzsuzdan daha yüksek bir kaynama noktasına sahiptir, bu nedenle makarna biraz daha yüksek bir sıcaklıkta pişer ve bu da daha iyi kıvam sağlar.

Gelelim tencereye makarnanın ne zaman ekleneceği konusuna...

Makarnanızı bir İtalyan şef gibi yapmak istiyorsanız musluktan akan sıcak suyu kullanın, soğuk değil.

''Güney İtalyan Yemekleri" kitabının yazarı Francesco Mazzei, kaynama noktasına daha hızlı ulaşacağı ve daha fazla enerji sağlayacağı için sıcak suyla başlamanızı tavsiye ediyor.

Şimdi ocakta bir tencerede sıcak suyunuz olduğuna göre sırada ne var?

Patrick Money, kilit noktanın, makarnayı tencereye atmak için suyun kaynamasını beklemek olduğunu söylüyor. Su kaynayana kadar beklemezseniz makarna çok fazla su çeker ve lapa gibi olur" diyor.

Makarnayı eklemeden önce suyun mutlaka kaynaması gerekirken, şefler makarnayı atmadan önce suyun ne kadar kaynatıldığının önemli olmadığını söylüyor; çoğu kişi makarnayı su kaynamaya başlar başlamaz ekler, ancak siz bunu yapmadan önce su birkaç dakika kaynarsa bunda da sorun yoktur.

Özetlemek gerekirse: Makarna yaparken tencerenizi sıcak suyla doldurun, kaynamasını bekleyin, tuzunuzu ekleyin, çözünmesini bekleyin ve ardından makarnanızı ekleyin. Beş İtalyan şefin hepsi aynı fikri savunuyor. Makarna suyunu da sosunuza katmak için saklamayı unutmayın.

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