İtalyan usulü makarna nasıl yapılır? İşte nefis İtalyan işi makarna tarifi

Makarnanın anavatanı olarak bilinen İtalya'da sayısız makarna tarifi bulunur. Biz de damak zevkinize en uygun olanından nefis İtalyan işi makarna tarifi hazırladık. Peki, İtalyan usulü makarna nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Merak edenler için işte nefis o tarif...

İTALYAN İŞİ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler:

500 gr buharda pişirilmiş bezelye

250 gr mascarpone

200 gr toz parmesan

100 gr çırpılmış krema

2 yumurta

Tuz

Karabiber

Hamur için:

500 gr un

4 yumurta

20 ml zeytinyağı

Sos için:

500 ml tavuk suyu

100 gr tereyağı

80 gr toz parmesan





Hazırlanışı:

Agnolotti hamuru için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın. Bezelyeleri buharda 5-7 dakika kadar pişirin ve el blender’ı yardımı ile püre haline getirin. Toz parmesan ve mascarpone, bezelye, yumurta, tuz ve karabiber karıştırıp çırpılmış kremayı ekleyin ve dolapta 4 saat dinlendirin. Hazırladığınız dolgu ile agnolottinin iç harcını hazırlayın. Harcı, sıkma torbası yardımı ile açılmış hamurun üzerine aralıksız sıkın. Hamuru üzerine katlayıp parmak uçlarınızla sıkarak boşluklar yaratın. Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Agnolottiyi suda 4 dakika haşlayıp tavuk suyu, tereyağı ve toz parmesandan yaptığınız sosun içine atıp 2 dakika karıştırıp servis tabağına alabilirsiniz. İsteğe göre çeşitli yeşilliklerle servis edebilirsiniz ya da ızgara tavasında peynirler eriyip lavaşlar yumuşayana kadar pişirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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