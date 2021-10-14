İtalyan usulü makarna nasıl yapılır? İşte nefis İtalyan işi makarna tarifi
Kim makarnaya 'hayır' diyebilir ki? Makarna Türk mutfağında en sevilen lezzetlerden biri... Domates soslu, kremalı, mantarlı, fesleğenli hepsi bizim için ayrı bir yere sahip... Siz makarnaseverlere özel bu kez İtalyan usülü makarna tarifi hazırladık. Buyrun tarifimize...
Makarnanın anavatanı olarak bilinen İtalya'da sayısız makarna tarifi bulunur. Biz de damak zevkinize en uygun olanından nefis İtalyan işi makarna tarifi hazırladık. Peki, İtalyan usulü makarna nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Merak edenler için işte nefis o tarif...
İTALYAN İŞİ MAKARNA TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gr buharda pişirilmiş bezelye
- 250 gr mascarpone
- 200 gr toz parmesan
- 100 gr çırpılmış krema
- 2 yumurta
- Tuz
- Karabiber
Hamur için:
- 500 gr un
- 4 yumurta
- 20 ml zeytinyağı
Sos için:
- 500 ml tavuk suyu
- 100 gr tereyağı
- 80 gr toz parmesan
Hazırlanışı:
Agnolotti hamuru için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın. Bezelyeleri buharda 5-7 dakika kadar pişirin ve el blender’ı yardımı ile püre haline getirin. Toz parmesan ve mascarpone, bezelye, yumurta, tuz ve karabiber karıştırıp çırpılmış kremayı ekleyin ve dolapta 4 saat dinlendirin. Hazırladığınız dolgu ile agnolottinin iç harcını hazırlayın. Harcı, sıkma torbası yardımı ile açılmış hamurun üzerine aralıksız sıkın. Hamuru üzerine katlayıp parmak uçlarınızla sıkarak boşluklar yaratın. Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Agnolottiyi suda 4 dakika haşlayıp tavuk suyu, tereyağı ve toz parmesandan yaptığınız sosun içine atıp 2 dakika karıştırıp servis tabağına alabilirsiniz. İsteğe göre çeşitli yeşilliklerle servis edebilirsiniz ya da ızgara tavasında peynirler eriyip lavaşlar yumuşayana kadar pişirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
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