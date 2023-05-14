Kahvaltı için 5 değişik omlet tarifine ne dersiniz?

İspanyol Omleti

Malzemeler

180 gr patates, soyulmuş ve parçalar halinde kesilmiş

5ml zeytinyağı

1 orta boy soğan, dilimlenmiş

2 kırmızıbiber, doğranmış

1 diş rendelenmiş sarımsak

5 dilim hindi pastırması, dilimlenmiş

1 parça biberiye

5 yumurta (1 tam yumurta ve 4 yumurta akı)

2 avuç yeşil salata yaprağı

Birkaç kaşık yağsız yoğurt

Aşama 1

Fırını 180 derecede ısıtın. Patates parçalarını mikrodalgada 3 dakika ısıtın, 2 dakika dinlenmeye bırakın, ardından tekrar 2 dakika daha ısıtın, bu süre zarfında tamamen pişirilmeli ve yumuşamalıdır.

Aşama 2

Bu arada yağı, yapışmaz, fırına dayanıklı bir tavada orta-yüksek ateşte ısıtın. Soğan, biber, pastırma, sarımsak ve biberiyeyi (kullanılıyorsanız) ekleyin ve 2-3 dakika pişirin. Patatesler hazır olduğunda onları da tavaya ekleyin.

Aşama 3

Yumurta ve yumurta beyazlarını birlikte çırpın, ardından tavaya dökün. Bir spatula kullanarak yumurtaları tabandan kazıyın, 1-2 dakika veya tavada iyi bir oranda pişmiş yumurta olana ve malzemeler iyice karışana kadar. Tavayı fırına koyun ve yumurta tamamen pişene kadar ısıtın. Omleti tabağa koyun, biraz salata ve bir kaşık yoğurtla tadını çıkarın.