Balkabağı pastası
6-8 kişilik
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Malzemeler
1 kg soyulmuş balkabağı
500 gr toz şeker
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tarçın
200 gr kaymak
3 yemek kaşığı krema
180 gr ceviz
Hazırlanışı
Soyulmuş, doğranmış balkabağını toz
şeker ve vanilya ile birlikte kabaklar
yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen
kabakları ezin ve soğumaya bırakın. Altı
çıkan bir kek kalıbının sadece çemberini
pastanın hazırlanacağı tabağın altına
koyun. Ezilmiş kabağın yarısını kalıba
yerleştirin. Ortaya önce krema ile
karıştırılmış kaymak, sonra iri çekilmiş cevizi
koyun. Balkabağı püresinin kalanını ilave
ederek buzlukta 2 saat bekletin. Servis
ederken üzerine ceviz serpin.