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Balkabağı pastası

 6-8 kişilik   -
Malzemeler
1 kg soyulmuş balkabağı
500 gr toz şeker
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tarçın
200 gr kaymak
3 yemek kaşığı krema
180 gr ceviz

Hazırlanışı
Soyulmuş, doğranmış balkabağını toz şeker ve vanilya ile birlikte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen kabakları ezin ve soğumaya bırakın. Altı çıkan bir kek kalıbının sadece çemberini pastanın hazırlanacağı tabağın altına koyun. Ezilmiş kabağın yarısını kalıba yerleştirin. Ortaya önce krema ile karıştırılmış kaymak, sonra iri çekilmiş cevizi koyun. Balkabağı püresinin kalanını ilave ederek buzlukta 2 saat bekletin. Servis ederken üzerine ceviz serpin.

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