Çikolatalı ve fındıklı brownie kek tarifi

Malzemeler

Kek hamuru için

Yarım su bardağı tereyağı

100 g iri doğranmış bitter çikolata

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

¾ su bardağı un

¼ su bardağı fındık unu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

¼ su bardağı kakao

Çikolatalı kat için

½ su bardağı sürülebilir çikolata

¼ su bardağı eritilmiş tereyağı

½ su bardağı ince çekilmiş fındık

Ganaj için

1 su bardağı küçük doğranmış sütlü çikolata

1 su bardağı küçük doğranmış bitter çikolata

2 yemek kaşığı krema

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için

İri kırılmış fındık



Hazırlanışı

Çikolata ve tereyağını bir kaba alıp benmari usulü eritin. Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla şeker eriyinceye kadar çırpın. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyin. Un, fındık unu, kabartma tozu ve kakaoyu ilave ederek tahta kaşık yardımıyla karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Ilınıncaya kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra soğuması için buzdolabına alarak 1 saat bekletin. Çikolatalı kat için gerekli tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Bir spatula yardımıyla soğumuş brownienin üzerine sürün. 30 dakika kadar buzdolabında bekletin. Ganaj için gerekli tüm malzemeyi ısıya dayanıklı bir kaba alarak benmari usulü eritin. Soğumuş çikolata katının üzerine dökün. İri kırılmış fındıkla süsleyip buzdolabında 20 dakika kadar soğutun. Dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

