İncirli cheesecake
Lezzetli bir öneri...
6 kişilik
-
Malzemeler
Tabanı için
2 paket yulaflı bisküvi
30 gr tereyağı
1 çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için
2 su bardağı süzme yoğurt
400 gr labne peyniri
1 yumurta
8 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı un
Süslemek için
100 ml krema
50 gr beyaz çikolata
Taze incir
Hazırlanışı:
İrili ufaklı parçalara ayırdığınız bisküvileri mutfak robotunda ufalayın. Tereyağını eritip bisküvilere ekleyin ve karıştırın. 22 santimlik kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serin. Kenarlarını hafifçe yağlayın ve bisküviyi tabana bastırarak yayın. Buzluğa koyup donmasını sağlayın. Diğer yanda fırını 170 dereceye ayarlayın. Derin bir kaseye süzme yoğurt, labne peyniri ve toz şekeri alıp çırpın. Vanilya, un ve yumurtayı ekleyerek birkaç dakika daha çırpın. Karışımı bisküvi tabanının üzerine yayın. Önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırın soğuyana kadar fırından çıkarmayın. Bir sos tenceresinde kremayı ısıtın ve çikolata parçalarını ekleyin. Eriyene kadar karıştırıp ocaktan alın. Ilındıktan sonra mikserle hafifçe çırpın ve cheesecake’in üzerine yayın. İncir dilimleri ile süsleyin.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.