Mandalinalı kek tarifi...

Malzemeler

150 g tereyağı

150 g toz şeker

3 yumurta

175 g un

6 mandalinanın suyu

1 mandalinanın rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Glazür için

150 g pudra şekeri

6 yemek kaşığı mandalina suyu

3 yemek kaşığı krema



Hazırlanışı:

Tereyağı ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alıp bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurtalar, un, mandalina suyu, mandalina kabuğu ve kabartma tozunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam edin. Harcı hafif yağladığınız küçük kek kalıplarına paylaştırın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Glazür için pudra şekeri ve mandalina suyunu küçük bir karıştırma kabına alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar çırpın ve kremayı ekleyip karıştırın. Ilınan keklerin üzerine glazür gezdirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

