Narenciyeli unsuz kek

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8 kişilik -

Malzemeler

340 gr bitter çikolata

250 gr tereyağı

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

6 büyük yumurta (oda ısısında)

1 çay kaşığı vanilya

3 greyfurt

2 portakal

100 gr frambuaz



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Kelepçeli kek kalıbının tabanına yağlı kağıt serin ve kenarlarını yağlayın. çikolata ve tereyağını küçük parçalara bölüp derin bir cam kaseye alın. Kaseyi içinde kaynayan su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin ve benmari usulü eritin. Ocaktan alıp şekerin ¾’ünü ve tuzu ilave edip karıştırın ve ılınmaya bırakın. Diğer yanda derin bir kasede yumurtaları çırpın. Yavaş yavaş şekerin kalan kısmını ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın. Vanilyayı ilave edin. Yavaş hareketlerle sürekli karıştırarak eritilmiş çikolatayı da ilave ederek hazırladığınız kalıba dökün. Kalıbı alüminyum folyo ile sıkıca kapatın ve içinde su bulunan fırın tepsine yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında 75-80 dakika pişirin (kekin üzerine dokunduğunuzda parmağınız batmamalı). Fırından alıp bir ızgara telinin üzerinde soğutun. Servisten önce üzerini greyfurt, portakal dilimleri ve frambuaz ile süsleyin.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.