Ters kayısılı kek

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Kayısı güzelliğinin tadını çıkarın!

8 kişilik 1 saat

Malzemeler

8 kayısı

100 gr. kırık badem

250 gr. oda sıcaklığında tereyağı

1 büyük çay bardağı kahverengi şeker

1 su bardağı pudra şekeri

2 yumurta

Yarım çay kaşığı vanilya özü

1.5 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz



Hazırlanışı:

Fırını önceden ısıtın. Kayısıları ayıklayıp bir kenara koyun. Kırık bademleri pişirme kağıdına yayarak, yaklaşık 10 dakika fırında pişirin. Yaklaşık 60 gr. yağı eritip, kasnaklı kalıba dökün. Üstüne kahverengi şekeri serpin. Kahverengi şekerin üstüne kırık ve işlemden geçmiş bademleri dökün. Kayısıları, boşlukları yukarı dönük şekilde sıkıca yan yana dizin.

Kalan yağ ve şekeri iyice karıştırın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Vanilya özünü de içine koyarak karıştırın. Unu, kabartma tozunu ve tuzu bir kapta karıştırın. Karışımı üstüne ekleyin. Yavaş yavaş portakal suyunu dökün. Kaşık yardımıyla sulu hamuru kayısıların üstüne dökün. 35-40 dakika pişirin. Kaptan çıkarmadan önce biraz soğumasına izin verin. Dilimleyin ve krema veya mascarpone peyniriyle servis edin.