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Yaban mersinli pancake

Yaban mersinli pancake tarifi

Malzemeler
• 2 yumurta
• 3 yemek kaşığı pudra şekeri
• 2 su bardağı süt
• 2 su bardağı Pancake
• 2 yemek kaşığı  Ayçiçek Yağı
• 1 paket vanilya
• Tuz
Üzeri için:
• Yaban mersini
• Pudra şekeri
• Karamelli Sos

Hazırlanışı:
1- Yumurtaları ve şekeri mikserle çırpın. Süt ve Ayçiçek Yağı’nı ilave edin. Pancake karışımı, vanilya ve bir tutam tuzu ekleyin. Kıvamlı bir hamur oluncaya kadar karıştırın.
2- Küçük boy yapışmaz yüzeyli tavaya çok az yağ sürün. Küçük kepçe dolusu hamuru tavaya döküp her iki tarafını da pişirin.  Karamelli Sos, yaban mersini ve pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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