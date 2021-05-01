Lezzetliyle iddialı, 5 omlet tarifi
Bir omlet, asla sadece bir omlet olmamalıdır. Doyuruculuğu ve besin değeriyle ünlü yumurta, tatlıdan tuzluya her damak tadına uygun doğru tariflerle unutulmaz kahvaltılara vesile olabilir. İşte lezzetiyle iddialı, 5 omlet tarifi!
Omlet Dürüm
Malzemeler
500 gr mantar
4 çay zeytinyağı
320 gr çeri domates, ikiye bölünmüş veya 8 adet dilimlenmiş domates
2 avuç dolusu ince kıyılmış maydanoz
8 yemek kaşığı yulaf lapası (40 gr)
10 yumurta
4 çay kaşığı hardal
Aşama 1
Mantarları dilimleyin. Yapışmaz bir tavada 2 çay kaşığı zeytinyağını ısıtın. Mantarları ilave edin, kısa süre karıştırdıktan sonra 6-8 dakika kavurun. Domateslerin yarısını karıştırın, ardından kapağı kapalı olarak yumuşayana kadar 1-2 dakika daha pişirin.
Aşama 2
Maydanoz ve yulaf ile yumurtaları iyice çırpın. Yapışmaz büyük bir tavada bir damla yağı ısıtın. Bir ¼ yumurta karışımını dökün ve neredeyse sertleşene kadar 1 dakika kızartın, krep yapıyormuş gibi ters çevirin. Pişen omletleri tabağa alın, hardal sürün ve iç malzemeyi ekleyin. Şimdi başka bir ¼ yumurta karışımı ve iç malzemesi kullanarak ikinci bir dürüm yapın. Sıcak tutmak için fırında saklayabilirsiniz.
İspanyol Omleti
Malzemeler
180 gr patates, soyulmuş ve parçalar halinde kesilmiş
5ml zeytinyağı
1 orta boy soğan, dilimlenmiş
2 kırmızıbiber, doğranmış
1 diş rendelenmiş sarımsak
5 dilim hindi pastırması, dilimlenmiş
1 parça biberiye
5 yumurta (1 tam yumurta ve 4 yumurta akı)
2 avuç yeşil salata yaprağı
Birkaç kaşık yağsız yoğurt
Aşama 1
Fırını 180 derecede ısıtın. Patates parçalarını mikrodalgada 3 dakika ısıtın, 2 dakika dinlenmeye bırakın, ardından tekrar 2 dakika daha ısıtın, bu süre zarfında tamamen pişirilmeli ve yumuşamalıdır.
Aşama 2
Bu arada yağı, yapışmaz, fırına dayanıklı bir tavada orta-yüksek ateşte ısıtın. Soğan, biber, pastırma, sarımsak ve biberiyeyi (kullanılıyorsanız) ekleyin ve 2-3 dakika pişirin. Patatesler hazır olduğunda onları da tavaya ekleyin.
Aşama 3
Yumurta ve yumurta beyazlarını birlikte çırpın, ardından tavaya dökün. Bir spatula kullanarak yumurtaları tabandan kazıyın, 1-2 dakika veya tavada iyi bir oranda pişmiş yumurta olana ve malzemeler iyice karışana kadar. Tavayı fırına koyun ve yumurta tamamen pişene kadar ısıtın. Omleti tabağa koyun, biraz salata ve bir kaşık yoğurtla tadını çıkarın.
Çilekli Omlet
Malzemeler
1 büyük yumurta
1 yemek kaşığı süt
3 tutam tarçın
2 çay kaşığı sıvı yağı
100 gr krem ya da labne peynir
175 gr doğranmış çilek, isterseniz yaban mersini ve ahududu da ekleyebilirsiniz
2 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı toz şeker
Aşama 1
Yumurtayı süt ve tarçınla çırpın. Yapışmaz bir tavada yağı ısıtın ve tabana eşit şekilde yayarak yumurta karışımını karıştırın. Birkaç dakika pişirin.
Aşama 2
Doğranmış çilekleri başka bir yapışmaz tavaya koyun, biraz sıvı yağ, bir yemek kaşığı şeker ve mısır nişastası ile birkaç dakika pişirin. Reçel kıvamına gelince altını kapatın.
Aşama 3
Omleti bir tabağa koyun, peyniri üzerine yayın ve ardından çilek sosunu ekleyin.
Pizza Omlet
Malzemeler
8 yumurta, çırpılmış
1 çay kaşığı kekik
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı domates sosu
Bir avuç dolusu siyah zeytin
85 gr kaşar, rendelenmiş
Aşama 1
Yumurtaları kekik, biraz tuz ve karabiberle çırpın. Fırına dayanıklı büyük bir tavaya yağ ekleyin, ardından yumurtaları dökün. Yumurtalar biraz sertleşene kadar ara sıra karıştırarak 4 dakika kısık ateşte pişirin.
Aşama 2
Sosu üzerine sürün, peynir ve zeytinleri serpip peynir eriyene kadar tekrar pişirin. Soğumadan dilimler halinde kesin ve yeşil bir salata ya da avokado ile servis yapın.