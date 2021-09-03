Değişik Tat Arayanlara: Pudra Şekerli Un Helvası

Pudra şekerli un helvası olur mu demeyin çünkü olur! canınız un helvası çektiyse ama evdeki pudra şekerini de kullanmak istiyorsanız bu tarifimize kesinlikle bakmalısınız... Gizem Güzey tarafından hazırlanan pudra şekerli un helvası reçetesine gelin birlikte bakalım... (Bu tarifin ardından cevizli sütlü un helvası tarifinede bakabilirsiniz)

Pudra Şekerli Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

250 gr tereyağı

3 su bardağı un

1, 5 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı kırılmış fındık

Pudra Şekerli Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları

Tereyağını tencereye ekleyin ve eritin. Unu ekleyin ve orta ateşte 10-15 dakika kavurun.

Rengi dönen una, fındığı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun ve altını kapatın.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra pudra şekerini ekleyip güzelce karıştırın.

Tepsiye ya da borcama un helvasını yayın ve sıcakken dilimleyin, soğumaya bırakın.

Üzerini fındıkla süsleyerek servis edebilirsiniz.Afiyet olsun.

Pudra Şekerli Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları