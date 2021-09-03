Şerbetli tatlıların vazgeçilmezi: Şerbetli Fındıklı Un Helvası
Şerbetli tatlı sevenlerden misiniz? Şerbetli un helvası şerbetli tatlı sevenlerin favorisi arasına girecek. Eğer şerbetli fındıklı un helvası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Gizem Güzey tarafından reçetelenen şerbetli fındıklı un helvası tarifimize bir göz atın
Tatlı seçimini şerbetli tatlılardan yana kullanmak istiyorsanız şerbetli fındıklı un helvası tarifimiz tam size göre. Şerbetli bir tatlı yemek istiyorsanız sizlere önerimiz şerbetli fındıklı un helvasını listenize eklemeniz. Şerbetli fındıklı un helvası tarifini merak ediyorsanız Gizem Güzey tarafından reçetelenen şerbetli fındıklı un helvası yazımızı okumaya devam edin...
Şerbetli Fındıklı Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 70 gram tereyağı
- 1,5 su bardağı un
- 2 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı kırılmış fındık
Şerbetli Fındıklı Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları
- Bir tencereye şerbeti için su ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.
- Tencereye tereyağını alın ve eritin.
- Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
- İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.
- 10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.
- Un kavrulduktan sonra fındıkları ekleyin ve 1-2 dakika kavurmaya devam edin.
- Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.
- Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun
Şerbetli Fındıklı Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları
- Helva sıcak şerbeti ise ılık olmalıdır.
- Demlenirken kapağını açmamalısınız.
- Orta ateşte kavurmaya dikkat edilmelidir.
- Şerbeti 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su şeklinde yapabilirsiniz.
- Ceviz yerine ceviz, antepfıstığı veya badem kullanabilirsiniz.
Ayrıca, fındık tercih etmeyenler için şerbetli un helvası tarifimiz de hazır. Alternatif tarifimiz şöyle:
Şerbetli Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 150 gram margarin
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı un
- Şerbeti için;
- 2,5 su bardağı süt veya su
- 1,5 su bardağı toz şeker
Şerbetli Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları
- Şeker ve sıcak sütü karıştırma kabına alın ve şeker eriyene kadar karıştırın.
- Bir tencereye margarin ve sıvı yağı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
- Yağın üzerine unu eleyerek ilave edin.
- Un pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurun.
- Unun rengi istenilen renge gelince sıcak şerbeti ilave edip hızlı hızlı karıştırın.
- Kaşık ile şekil verip servis edin. Afiyet olsun.