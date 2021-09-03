Şerbetli tatlıların vazgeçilmezi: Şerbetli Fındıklı Un Helvası

Tatlı seçimini şerbetli tatlılardan yana kullanmak istiyorsanız şerbetli fındıklı un helvası tarifimiz tam size göre. Şerbetli bir tatlı yemek istiyorsanız sizlere önerimiz şerbetli fındıklı un helvasını listenize eklemeniz. Şerbetli fındıklı un helvası tarifini merak ediyorsanız Gizem Güzey tarafından reçetelenen şerbetli fındıklı un helvası yazımızı okumaya devam edin...

Şerbetli Fındıklı Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

70 gram tereyağı

1,5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kırılmış fındık

Şerbetli Fındıklı Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları

Bir tencereye şerbeti için su ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.

İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.

10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.

Un kavrulduktan sonra fındıkları ekleyin ve 1-2 dakika kavurmaya devam edin.

Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.

Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

Şerbetli Fındıklı Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları

Helva sıcak şerbeti ise ılık olmalıdır.

Demlenirken kapağını açmamalısınız.

Orta ateşte kavurmaya dikkat edilmelidir.

Şerbeti 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su şeklinde yapabilirsiniz.

Ceviz yerine ceviz, antepfıstığı veya badem kullanabilirsiniz.

Ayrıca, fındık tercih etmeyenler için şerbetli un helvası tarifimiz de hazır. Alternatif tarifimiz şöyle:

Şerbetli Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

150 gram margarin

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Şerbeti için;

2,5 su bardağı süt veya su

1,5 su bardağı toz şeker

Şerbetli Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları