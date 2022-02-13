Sevgililer Günü menüsü: Sevgililer Günü için 9 farklı yemek önerisi

Kalbe giden yol mideden geçer... O zaman 14 Şubat Sevgililer Gününde sevgilinize romantik sofra sunumları hazırlayabilir, gecenize hem lezzetli hem de romantik bir hava katabilirsiniz. Sizler için hem etli hem vejeteryan hem de tavuklu menü seçenekleri hazırladık. İşte Sevgililer Günü menü önerileri

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Sevgililer Gününe özel hem etli hem tavuklu hem de vejeteryan çeşitleriyle romantik sofralarınıza lezzet dokunuşu yapacak çeşitli menü hazırladık. Bu Sevgililer Gününde romantik sofralar hazırlayabilir farklı yemeklerle damak zevkinizi güçlendirebilirsiniz. Sevgililer Günü menü önerileri:

Vejeteryan Menü

Bruschetta

Başlangıç olarak hazırlayacağınız bruschettalar Italyan mutfağına özgü olarak farklı bir başlangıç sunumu sergileyecektir. 

 İtalyan usulü Bruschetta tarifi

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İstiridye mantarlı makarna 

Ana yemek olarak servis edeceğiniz istiridye mantarlı makarna tarifi Italya havasını koruyacak mantarın ve makarnanın o enfes lezzetine doyacaksınız. 

İstiridye mantarlı makarna tarifi

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Italyan usulü Tiramisu 

Madem Italya'ya doğru yol aldık o zaman Italyan usulü Tiramisu tarifi sofranızın olmazsa olmazı! Peki tatlı yiyip tatlı konuşacağınız Tiramisu tarifi nasıl yapılır?

Italyan usulü Tiramisu tarifi 

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Etli Menü

Narlı kış salatası 

Kış mevsiminin olmazsa olmazı nar salata olarak da mükemmel bir lezzet katıyor. O zaman narlı kış salatası tarifine bakalım ardından da nar ayıklama videomuza...

Narlı kış salatası tarifi