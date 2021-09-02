Tercihini sadeden yana kullananlar için: Sütsüz Sade Un Helvası

Un helvası hakkını versin hem sütsüz hem de sade olsun diyorsanız sütsüz sade un helvası tarifimiz tam sizlere göre. Enfes tada sahip bu sütsüz sade un helvası klasikçiler için vazgeçilmez olacak. Gizem Güzey tarafından hazırlanan sütsüz sade un helvası reçetemize bir bakalım. (Bu tarifin ardından sütlü sade un helvası tarifine de bakabilirsiniz)

Sütsüz Sade Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

70 gram tereyağı

1,5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker



Sütsüz Sade Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları

Bir tencereye şerbeti için su ve şekeri ekleyip kaynatın, altını kapatıp soğumaya bırakın.

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Eriyen yağın üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.

İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın. Bu aşamada rengi dönecek ve sıvı bir kıvam almaya başlayacaktır.

10-15 dakika kadar orta ateşte kavurma işlemini sürdürün.

Hazırladığınız hafif soğumaya başlamış şerbeti sıcak helvaya yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın.

Şerbetini iyice çektikten sonra helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice katılaşınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sütsüz Sade Un Helvası Tarifinin Püf Noktaları