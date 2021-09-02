Farklı lezzet arayanlara: Tahinli Fındıklı Un Helvası Tarifi

Un helvası sevdalılarına müjde! Eğer un helvasından vazgeçemiyorsanız fakat farklı lezzetler de arıyorsanız o zaman un helvasını farklı türlerde yapabilirsiniz. Mesela tahinli fındıklı! Gizem Güzey tarafından hazırlanan tahinli fındıklı un helvası reçetesi un helvası sevdalılarına özel...(Ceviz severler için cevizli sütlü un helvası tarifimize bakabilirsiniz)

Tahinli Fındıklı Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

3 su bardağı un

1, 5 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı tahin

1 su bardağı çekilmiş fındık

5 yemek kaşığı tereyağı

Tahinli Fındıklı Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları