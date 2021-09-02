Farklı lezzet arayanlara: Tahinli Fındıklı Un Helvası Tarifi
Farklı tatlı tarifleri mi arıyorsunuz veya sevdiğiniz bir tatlıya ufak yeni dokunuşlar mı yapmak istiyorsunuz. O zaman tahinli fındıklı un helvası tarifimize hemen bir göz atın! Gizem Güzey tarafından hazırlanan tahinli fındıklı un helvası tarifi tam size göre...
Un helvası sevdalılarına müjde! Eğer un helvasından vazgeçemiyorsanız fakat farklı lezzetler de arıyorsanız o zaman un helvasını farklı türlerde yapabilirsiniz. Mesela tahinli fındıklı! Gizem Güzey tarafından hazırlanan tahinli fındıklı un helvası reçetesi un helvası sevdalılarına özel...(Ceviz severler için cevizli sütlü un helvası tarifimize bakabilirsiniz)
Tahinli Fındıklı Un Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1, 5 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı çekilmiş fındık
- 5 yemek kaşığı tereyağı
Tahinli Fındıklı Un Helvası Tarifi Yapım Aşamaları
- Tereyağını tencereye ekleyin ve eritin.
- Üzerine daha önce elediğiniz unu azar azar ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
- Rengi dönen unun üzerine pudra şekerini ilave edin. Topaklanmamasına dikkat ederek kavurmaya devam edin.
- Görsel olarak deniz kumu kıvamı olduğunda ocaktan alın.
- Ocaktan aldığınız karışıma tahin ve fındığı ekleyip karıştırın.
- Ağzı kapalı bir kaba alıp 5-6 saat dolapta bekletin. Afiyet Olsun.