Tam kıvamında kolay un helvası tarifi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Un helvası Türk mutfak kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne gelmiş özel bir lezzet. Lezzet Dergisi mutfak şefi Başak Öngel, tam kıvamında kolay un helvası tarifini ve püf noktalarını paylaşıyor. Aşağıda un helvası tarifi için gerekli malzemeleri ve ardından video eşliğinde yapım aşamalarını bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

UN HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı un

90 gr tereyağı

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı süt

1 su bardağından biraz az toz şeker





UN HELVASI YAPILIŞ AŞAMALARI