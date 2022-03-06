Tam kıvamında kolay un helvası tarifi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)
Helva kültürü Türk mutfağının uzun yıllardır sahip olduğu bir miras.. Ana malzemeleri un, su, tereyağı olan un helvası cenaze, düğün, bayram, kandil gibi özel günlerde yapılır. Peki, tam kıvamında un helvası tarifi nasıl yapılır? İşte un helvası için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...
Un helvası Türk mutfak kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne gelmiş özel bir lezzet. Lezzet Dergisi mutfak şefi Başak Öngel, tam kıvamında kolay un helvası tarifini ve püf noktalarını paylaşıyor. Aşağıda un helvası tarifi için gerekli malzemeleri ve ardından video eşliğinde yapım aşamalarını bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
UN HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 1 su bardağı un
- 90 gr tereyağı
- 1/2 su bardağı su
- 1/2 su bardağı süt
- 1 su bardağından biraz az toz şeker
UN HELVASI YAPILIŞ AŞAMALARI