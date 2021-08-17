Tarçınlı yulaf lapası nasıl yapılır? İşte yüksek lif içeren tarçınlı yulaf lapası tarifi

Yulafın yüksek lif içeriği sayesinde sizi uzun süre tok tutacak bir lezzet arıyorsanız, bu tarif tam size göre: Tarçınlı yulaf lapası... Peki, tarçınlı yulaf lapası nasıl yapılır? Püf noktaları neler? İşte diyet kahvaltı tabağı için uygun alternatif yulaf lapası tarifi ve tüm detayları...

TARÇINLI YULAF LAPASI NASIL YAPILIR?

Yulaflı tarifler ve yulaf lapası tarifleri son dönemde oldukça popüler. Farklı kahvaltı tarifleri ve kahvaltıda sürekli değişik lezzet arayanlar için kahvaltı tariflerinin yıldızı yulaf lapaları oluyor diyebiliriz. İçine keyfinize göre, mevsimine göre dilediğiniz meyveyi, balı, şurubu, cevizi, fındığı dilediğinizce ekleyin ve tadını çıkarın… Sağlıklı ve hafif kahvaltı tariflerinden biri olan Tarçınlı Yulaf Lapası size hem tok tutacak, hem de içindeki tarçın sayesinde yağ yakımını harekete geçirecek. Kahvaltıda sıcak tariflerden vazgeçemiyorsanız, pişirilerek hazırlanan yulaf lapası tariflerinden olan Tarçınlı Yulaf Lapasını çeşitlendirerek sıkça tüketeceksiniz. Hadi şimdi tarife geçelim…

YÜKSEK LİF İÇERİKLİ TARÇINLI YULAF LAPASI TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 silme tatlı kaşığı toz tarçın

1 yemek kaşığı bal





Üzeri İçin;

Dilediğiniz çeşit yaş ya da kuru meyve

Ev yapımı frambuaz reçeli *opsiyonel

Sevdiğiniz yağlı tohumlar ya da şekersiz fıstık ezmesi

Hazırlama:

Öncelikle bir pişirme tenceresi içinde yulaf ezmeleri ile suyu nişasta açığa çıkana kadar karıştırarak pişirin.

Sonrasında sütü 2 ayrı seferde ilave ederek devamlı olarak karıştırın.

Toz tarçını da ilave edin ve lapanızın kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

En son istediğiniz kıvamı elde edince lapanızı ocaktan alın ve balın ilave edip son kez karıştırın.

Sonrasında dilediğiniz kaseye aktarın ve üzerini sevdiğiniz malzemeler ile süsleyip besleyiciliğini artırın.

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