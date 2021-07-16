Tarhana Çorbası Nasıl yapılır? 6 Farklı Tarhana Çorbası Tarifi

Türk mutfağının hem en pratik hem de en leziz çorbalarından tarhanayı neredeyse sevmeyen yoktur. Besleyici olmasının yanı sıra bağırsak sağlığı için de oldukça faydalı. Peki, tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte evde kolayca yapabileceğiniz 6 farklı tarhana çorbası tarifi...

Tarhana Çorbası İçin Gerekli Malzemeler

-200 gr kıyma

-4 yemek kaşığı toz tarhana

-30 gr tereyağı

-1 yemek kaşığı salça

-5 su bardağı su

Hazırlanışı:

-Tereyağını tencereye alıp eritin.

-Salçayı ilave ederek kavurun.

-Kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

-Suyu ilave edin.

-Bir miktar suda erittiğiniz tarhanayı yavaşça ekleyin.

-Karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

-Sıcak servis yapın.