Lezzetli bir öneri...

Malzemeler

• 2 olgun avokado

• 6 çorba kaşığı badem veya Hindistan cevizi sütü (şekersiz)

• 1 büyük boy dondurulmuş muz

• 3 çorba kaşığı kakao tozu

• 1/2 çay kaşığı vanilya ekstresi

• 1/4 çay kaşığı stevia

• 1 tutam tuz

• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı



Hazırlanışı

Bütün malzemeleri yüksek devirli blenderdan geçirin. Daha sonra ufak çubuklar üzerinde karışıma şekil verip, buzdolabında bekletin ve servis yapın.



Biliyor musunuz?

Mutfakların vazgeçilmezi vanilyanın en büyük özelliği sinirleri yatıştırması ve enerji vermesi.

