Beş çayı için tatlı bir öneri...

Malzemeler

200 ml krema

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı süt tozu

1 paket vanilya

3.5 su bardağı Hindistan cevizi

100 g beyaz çikolata

Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Kremayı buzdolabında soğuttuktan sonra geniş bir kaseye alın. Pudra şekerini ilave edip çırpın. Süt tozu, vanilya ve Hindistan cevizini ilave edip hafif akışkan kıvamlı bir karışım olacak şekilde karıştırın. Karışımı buzdolabında iki saat kadar bekletin. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Hindistan cevizli karışımı buzdolabından çıkarıp erittiğiniz beyaz çikolatayı ekleyin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın ve Hindistan cevizine bulayın. Küçük kağıt kalıplara yerleştirip buzdolabında bir saat daha dinlendirip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

