Bulgur ve meyvelerle tatlı bir kaçamak...

Malzemeler

Yarım su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı light süt

1 tutam tuz

Yarım çay bardağı light krema

Yarım su bardağı light yoğurt

2 yemek kaşığı toz tatlandırıcı

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

2 su bardağı karışık orman meyvesi



Hazırlanışı

Süt ve tuzu bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın. Bol suyla yıkanmış ve suyu süzülmüş bulguru ekleyip kapağı kapalı olarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Krema, yoğurt, rendelenmiş portakal kabuğu ve toz tatlandırıcıyı bir kapta çırpın. Bulguru ekleyip karıştırın. Kaselerin diplerine meyvelerin yarısını paylaştırın. Üzerine bulgurlu karışımı paylaştırın ve en üste meyveleri ekleyin. Servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

