Çikolata soslu ve ayvalı tatlı tarifi

Malzemeler:

3 ayva

2 çay bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 paket vanilya

Tabanı için

1 paket tuzsuz peksimet

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı sıcak su

Muhallebi için

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 parça damla sakızı

Sos için

1 paket çikolatalı sos

1 paket bitter çikolatalı sos

4 su bardağı süt

Süslemek için

File badem

Toz Antep fıstığı

Taze meyve



Hazırlanışı:

Ayvaların kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Şeker, su, vanilya ile birlikte tencereye alın ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Peksimetleri dikdörtgen bir kalıbın içine tek sıra şeklinde dizin. Toz şekeri tencereye alıp orta ateşte eriyinceye kadar bekletin. Şeker tamamen eriyip karamel rengi alınca 2 su bardağı suyu ekleyin ve birkaç dakika kaynatın. Kepçe ile peksimetlerin üzerine gezdirerek dökün. Ayvaları kevgirle alıp suyunu süzdürerek peksimetlerin üzerine yayın. Muhallebi için süt, un, şeker ve vanilyayı karıştırıp orta ateşte muhallebi kıvamında pişirin. Damla sakızlarını ilave edip eriyinceye kadar karıştırın ve ocaktan alın. Mutfak robotunda ılınıncaya kadar çırpın. Muhallebiyi ayvaların üzerini kapatacak şekilde dökün. Çikolata soslarını tencereye aktarın. Sütü azar azar ekleyip karıştırın. Orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin ve muhallebinin üzerine dökün. Oda sıcaklığına gelince üzerini streç folyo ile kapatarak 1 gece buzdolabında bekletin. Dilimleyip taze meyve, file badem ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

