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Malzemeler

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı buğday patlağı

3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tutam tuz

Puding için

1 litre light süt

1 su bardağı esmer şeker

2 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

1.5 yemek kaşığı kakao

80 g bitter çikolata

1 paket vanilya

200 ml krema

500 g çilek

Üzeri için

Çilek ve taze nane



Hazırlanışı

Derin bir kaseye yulaf ezmesi, buğday patlağı, Ayçiçek yağı, bal ve akçaağaç şurubu, tarçın ve tuzu alın. Malzemeler iyice özleşene kadar karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında, ara sıra karıştırarak kurutun. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer yanda puding için, çikolata, vanilya ve krema hariç tüm malzemeleri bir tencereye alın. Bir çırpıcıyla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alıp çikolata ve vanilyayı ekleyin. çikolata eriyene kadar karıştırın. Ilınmaya başladığında kremayı ekleyip, ara sıra karıştırarak kabuk tutmamasını sağlayın. çilekleri dilimleyin. Yulaf ezmesi karışımını elinizle ufalayın. Servis yapacağınız kuplara bir sıra puding bir sıra yulaf koyun çilek dilimlerini dik olarak etrafına dizin. üzerine tekrar puding ve yulaf ezmesi karışımından koyun. üzerini çilek dilimleri ile süsleyin. Tüm kuplara aynı işlemi tekrarlayın. Buzdolabında yaklaşık bir saat dinlendirip servis yapın.Çikolatalı çilekli magnolia artık hazır, afiyet olsun.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

