Çikolatalı çilekli parfe

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10 kişilik -

Malzemeler:

60 g su

85 g şeker

20 g bal

230 g bitter çikolata

18 g yaprak jöle

600 g krema





Hazırlanışı

Su ve şekeri beraber kaynatın. Soğuk su dolu bir kasede yaprak jöleyi 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra suyunu süzüp kaynayan şekerli suya atıp karıştırın. Şerbeti ocaktan alıp bir kenara koyun. 45-50 dereceye kadar soğuttuktan sonra içine çikolatayı parçalayıp atın ve karıştırın. Kremayı mikserde iyice kabartın ve tüm malzemeyi karıştırarak kalıplara doldurun. Buzdolabında bir gece bekletin. Üzerine bolca çilek dilimleyerek servis edin.



* Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.

