Çikolatalı çilekli parfe
10 kişilik
-
Malzemeler:
60 g su
85 g şeker
20 g bal
230 g bitter çikolata
18 g yaprak jöle
600 g krema
Hazırlanışı
Su ve şekeri beraber kaynatın. Soğuk su dolu bir kasede yaprak jöleyi 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra suyunu süzüp kaynayan şekerli suya atıp karıştırın. Şerbeti ocaktan alıp bir kenara koyun. 45-50 dereceye kadar soğuttuktan sonra içine çikolatayı parçalayıp atın ve karıştırın. Kremayı mikserde iyice kabartın ve tüm malzemeyi karıştırarak kalıplara doldurun. Buzdolabında bir gece bekletin. Üzerine bolca çilek dilimleyerek servis edin.
* Tarif EvBahçe Dergisi'nden alınmıştır.