Çikolatalı pancarlı kek tarifi

Malzemeler:

200 g iri kırılmış bitter çikolata

4 yemek kaşığı sıcak espresso

200 g tereyağı

135 g un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

5 yumurta

200 g şeker

250 g pancar püresi

Çikolata dolgusu için

300 g pudra şekeri

150 g tereyağı

100 ml krema

50 g kakao

Çikolata sos için

200 g bitter çikolata

200 ml krema

4 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı:

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. İçine sıcak espressoyu dökerek bir kaşık yardımıyla karıştırın. Tereyağını ekleyip yağ eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve kakaoyu harmanlayın. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayrı kaselere alın. Yumurta sarılarına toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta aklarını da köpük oluncaya kadar mikserle çırpın. Pancarları haşlayarak mutfak robotundan geçirip püre haline getirin. Bir karıştırma kabında yumurta sarıları, benmari usulü erittiğiniz çikolata ve püre haline getirdiğiniz pancarı bir spatulayla karıştırın. Çırpılmış yumurta aklarını ilave edin. Unlu karışımı yavaşça dökerek tüm malzeme özdeşleşinceye kadar spatula yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağladığınız 18 cm’lik kelepçeli iki kek kalıbına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Dolgusu için, pudra şekeri ve tereyağını bir mikser yardımıyla çırpın. Krema ve kakaoyu ilave ederek 2 dakika daha çırparak kenara alın. Sos için, gerekli malzemeleri ısıya dayanıklı bir kaba alarak benmari usulü eritin. Kekleri kalıptan çıkarın. İlk kekin üzerine hazırladığınız dolguyu yayın. İkinci keki üzerine kapatın. Çikolatalı sosu döküp dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.