Çilekli Chia Puding tarifi...

Malzemeler

• 2 yemek kaşığı chia

• 2 su bardağı süt

• 1.5 yemek kaşığı bal

• 1 paket vanilya

• 20-25 adet çilek



Hazırlanışı

Süt, bal, çilek, vanilya ve chia tohumunu karıştırın ve beklemeye alın. Bir saatin sonunda servis kaplarına alıp, dilimlenmiş çilekle süsleyin. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis yapın.

Biliyor musunuz?

Tok tutması, günlük protein ihtiyacının fazlasını karşılaması sebebiyle zayıflamak isteyenler için iyi bir seçenek olan chia tohumu et ve balık ürünlerinin de yerini tutabiliyor.

