Çilekli waffle pasta tarifi

Malzemeler:

80 g tereyağı

80 g pudra şekeri

1 paket vanilya

3 yumurta

100 g un

1 tutam kabartma tozu

40 g Hindistan cevizi

1.5 su bardağı süt

Kreması için

2 yaprak jelatin

250 ml krema

50 g toz şeker

250 g ricotta peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri ve arası için

Çilek



Hazırlanışı:

Waffle için tereyağı ve pudra şekerini geniş bir karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Kalan malzemeleri ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam edin. Waffle harcından bir kepçe kadar alarak hafif yağladığınız waffle makinesine yayın ve iki tarafını da pişirin. Tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Kreması için jelatin yapraklarını bir kaseye alın. Üzerine soğuk su ilave edin ve çözülmesi için 5-6 dakika kadar bekletin. Bir sos tenceresinde kremayı ısıtın ve jelatini ekleyip iyice eritin. Toz şeker, ricotta peyniri ve tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine jelatinli kremayı ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Katılaşması için 15 dakika buzdolabında bekletin. Çilekleri ortadan ikiye bölün. Servis tabağına bir waffle yerleştirin üzerine krema sürün ve kestiğiniz çilekleri dizin. Tüm waffle hamurları bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üzerini pudra şekeri serpin ve bütün çilek ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.