Yapımı kolay, sunumu güzel, tadı mis...

Malzemeler



• 4 yaprak baklava yufkası

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• Ananaslı yoğurt ve kırmızı meyveli yoğurt

• 1 adet taze ananas ve taze kırmızı meyve

• Taze nane yaprakları

Hazırlanışı

1/2 baklava yufkasını aralarına az sıvı yağ sürerek yapıştırın. Uzunlamasına beşe, enlemesine ikiye kesin. Her parçaya kıvırarak ufak külah şekli verin. Külahların içine folyodan külahlar yapın. 180 derece alt, üst ısıtmalı fırında külahlar kızarana kadar, 10 dakika pişirin. Külahlarla servis etmek için meyveli yoğurtları yayvan kaselerde buzluğa koyun. Donunca parizyen kaşık ile toplar hazırlayın. Taze ananas dilimleri, çıtır külahlar, donmuş yoğurt topları, taze kırmızı meyve ve nane ile servis yapın.