menu

close

menu

close

menu

close

Ev yapımı truffle

Sosyal medyada @turkuazkitchen hesabı ile tanınan Betül Tunç'den Elele okurları için harika bir tatlı.

Malzemeler
1 kavanoz konsantre süt (397 gr)
2 yemek kaşığı tereyağı
1/3 su bardağı kakao
50 gr bitter çikolata (isteğe bağlı)
Portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
Kakao
Bitter çikolata

Hazırlanışı
Uygun bir tencereye veya tavaya konsantre süt, kakao ve tereyağını alın ve karıştırarak pişirin. Orta harlı ateşte kaynamaya başlayınca altını kısın ve 4-5 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca içerisine dilerseniz bitter çikolata ekleyin. Ardından yağlı kağıt serilmiş bir kaba alıp buzdolabında 5-6 saat bekletin. Daha sonra iyice soğuyan çikolatadan parçalar koparıp ufak toplar yapın. Eritilmiş çikolataya veya kakaoya batırıp servis yapabilirsiniz.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hurmalı toplar
Meyveli yaz krepleri
Ev yapımı protein enerji bar
Sarayların Sultanı Süt Helvası
Pratik Bir Ara Öğün Önerisi: Fıstık Ezmeli Muz Sandviç
Çilekli milföy
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hurmalı toplar
Meyveli yaz krepleri
Ev yapımı protein enerji bar
Sarayların Sultanı Süt Helvası
Pratik Bir Ara Öğün Önerisi: Fıstık Ezmeli Muz Sandviç
Çilekli milföy

En çok okunanlar

Son Eklenenler