Sosyal medyada @turkuazkitchen hesabı ile tanınan Betül Tunç'den Elele okurları için harika bir tatlı.

Malzemeler

1 kavanoz konsantre süt (397 gr)

2 yemek kaşığı tereyağı

1/3 su bardağı kakao

50 gr bitter çikolata (isteğe bağlı)

Portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Kakao

Bitter çikolata



Hazırlanışı

Uygun bir tencereye veya tavaya konsantre süt, kakao ve tereyağını alın ve karıştırarak pişirin. Orta harlı ateşte kaynamaya başlayınca altını kısın ve 4-5 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca içerisine dilerseniz bitter çikolata ekleyin. Ardından yağlı kağıt serilmiş bir kaba alıp buzdolabında 5-6 saat bekletin. Daha sonra iyice soğuyan çikolatadan parçalar koparıp ufak toplar yapın. Eritilmiş çikolataya veya kakaoya batırıp servis yapabilirsiniz.