Frambuazlı mini cheesecake tarifi

Malzemeler:

Tabanı için:

1 paket yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı ince çekilmiş fındık

90 gr tereyağı

Dolgusu için:

200 gr labne peyniri

100 gr krem peynir

100 ml krema

1 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 su bardağı frambuaz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı un

Süslemek için:

Frambuaz

Çırpılmış krema

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Frambuaz ve 1 yemek kaşığı şekeri tencereye alıp yumuşayana ve ezilene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı soğutun. Bisküviyi ezerek ufalayın. Tereyağını eritip ekleyin ve karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına 1 santim kalınlığında olacak şekilde paylaştırın ve üzerini kaşıkla düzleyin. Buzdolabında soğutun. Labne peyniri, krem peynir, vanilya ve şekeri mikserle çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Frambuaz püresi ve unu ekleyip karıştırın. Karışımı bisküvi tabanlarının üzerine paylaştırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Cheesecake’leri fırının kapağını açarak oda ısısına gelinceye kadar fırının içinde bekletin. Buzdolabında 1 gece bekletin. Çırpılmış krema, nane yaprakları ve frambuaz ile süsleyerek servis yapın.