Havuçlu ve bol çikolatalı kek tarifi

Malzemeler:

Havuçlu kek için

1/4 su bardağı (315 gr) un

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

3/4 çay kaşığı toz tarçın

6 yemek kaşığı (30 gr) Hindistan cevizi

3/4 su bardağı fındık yağı

1 su bardağı esmer şeker

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı vanilya

350 gr ince rendelenmiş havuç

150 gr ceviz içi

15 gr tereyağı

Çikolatalı kek için

4 yumurta

125 gr toz şeker

125 gr tereyağı

100 gr çikolata

2 yemek kaşığı un

Süslemek için

Çikolata sos

Rendelenmiş bitter çikolata



Hazırlanışı:

Havuçlu kek için, fırını 180 derecede ısıtın. Ceviz içlerini yağsız tavada orta ateşte 10-15 dakika boyunca kavurun. Ocaktan alıp tereyağını ve tuzun yarısını ekleyin ve bütün cevizlere bulanana kadar karıştırın. Soğumalarını bekledikten sonra iri parçalar şeklinde doğrayın ve bir kenara ayırın. Dikdörtgen şeklindeki kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Büyük boy bir karıştırma kabında unu, tuzun geri kalanını, kabartma tozunu, tarçını, hindistan cevizini ve muskatı karıştırın. Diğer bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekerleri bir tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Fındık yağı ve vanilyayı ekleyin ve bütün malzemeler bir araya gelene kadar tekrar karıştırın. Kuru malzemelerin olduğu kabın ortasında bir boşluk açıp ıslak malzemeleri azar azar ekleyin ve un parçaları kaybolana kadar karıştırın. Rendelenmiş havuçları ve cevizleri de ekleyip son kez karıştırın ve kalıba dökün. Kalıbın tabanını tezgaha birkaç kez vurup hamurun içindeki hava kabarcıklarını çıkartın. 180 derecede 55 dakika pişirin. Keki fırından alıp oda ısısına gelmesini bekleyin. Keki dilimleyip her dilimi havuç şeklinde kesin. Yine yağlanmış bir dikdörtgen kalıbın ortasına dik bir şekilde sırt sıra gelecek şekilde dizin. Çikolatalı kek için çikolatayı rendeleyip tereyağı ile birlikte bir cam kaseye alın. Benmari usulü eritin. Yumurtaları ve şekeri bir kaseye alıp çırpın. Tereyağlı çikolata ve unu ekleyip tahta kaşıkla yavaş hareketlerle karıştırın. Karışımı kalıbın kenarından ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Isıyı 120 dereceye indirip 20 dakika daha pişirin. Üzerini süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

