Hindistan cevizi sütlü Panna Cotta tarifi ile tatlı bir kaçamak...

Malzeme

2 kutu Hindistan cevizi sütü

2 tatlı kaşığı toz jelatin

1/3 su bardağı toz şeker

Tuz

1 çay kaşığı vanilya esansı





Hazırlanışı:

Hindistancevizi sütü, toz jelatin, toz şeker ve bir tutam kadar tuzu bir sos tencere-sine alın. Toz şeker ve jelatin eriyinceye kadar sürekli karıştırarak kaynatın. Vanilya esansını da ilave edip 3-4 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendirin. Servis tabaklarına ters çevirin. Üzerine dilediğiniz sosu gezdirerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

