Hindistan cevizi sütlü Panna Cotta tarifi ile tatlı bir kaçamak...
Malzeme
2 kutu Hindistan cevizi sütü
2 tatlı kaşığı toz jelatin
1/3 su bardağı toz şeker
Tuz
1 çay kaşığı vanilya esansı
Hazırlanışı:
Hindistancevizi sütü, toz jelatin, toz şeker ve bir tutam kadar tuzu bir sos tencere-sine alın. Toz şeker ve jelatin eriyinceye kadar sürekli karıştırarak kaynatın. Vanilya esansını da ilave edip 3-4 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendirin. Servis tabaklarına ters çevirin. Üzerine dilediğiniz sosu gezdirerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.