Hindistan cevizli limonlu kek tarifi
Malzemeler:
200 g Hindistan cevizi tozu
30 g glutensiz yulaf
140 g çekirdeksiz hurma
2 misket limonu
400 ml Hindistan cevizi sütü
100 g agave şurubu
50 g Hindistan cevizi yağı
16 g ham kakao yağı
Tabanın hazırlanışı:
200 g Hindistan cevizi tozuyla 30 g glutensiz yulafı bir kasede karıştırın. İçine 1 misket limonunun tıraşlanmış kabuğunu koyun. İyice karıştırdıktan sonra 50 g agave şurubunu ekleyip hamur haline getirin. 20 cm'lik kilitli kek kalıbının dibine yayın.
Dolgunun hazırlanışı:
1 misket limonun suyunu sıkın ve geri kalan bütün malzemeyle beraber blender'dan pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekin. Önceden hazırlanmış kek tabanının üzerine yayın. Derin dondurucuda 5 saat bekletin. Servisten 10 dakika önce derin dondurucudan çıkarıp, isteğe göre meyvelerle süsleyerek servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.