Hindistan cevizli limonlu kek tarifi

Malzemeler:

200 g Hindistan cevizi tozu

30 g glutensiz yulaf

140 g çekirdeksiz hurma

2 misket limonu

400 ml Hindistan cevizi sütü

100 g agave şurubu

50 g Hindistan cevizi yağı

16 g ham kakao yağı



Tabanın hazırlanışı:

200 g Hindistan cevizi tozuyla 30 g glutensiz yulafı bir kasede karıştırın. İçine 1 misket limonunun tıraşlanmış kabuğunu koyun. İyice karıştırdıktan sonra 50 g agave şurubunu ekleyip hamur haline getirin. 20 cm'lik kilitli kek kalıbının dibine yayın.



Dolgunun hazırlanışı:

1 misket limonun suyunu sıkın ve geri kalan bütün malzemeyle beraber blender'dan pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekin. Önceden hazırlanmış kek tabanının üzerine yayın. Derin dondurucuda 5 saat bekletin. Servisten 10 dakika önce derin dondurucudan çıkarıp, isteğe göre meyvelerle süsleyerek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

