Kan portakalı keki tarifi

Malzemeler:

Kek için:

2.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam karbonat

Bir tutam tuz

1 su bardağı+2 yemek kaşığı toz şeker

4 yumurta

2 yemek kaşığı rendelenmiş kan portakalı kabuğu

2 yemek kaşığı kan portakalı suyu

16 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

¼ su bardağı krema

Kan portakalı şurubu için:

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı kan portakalı suyu

Kan portakalı glazürü için:

6 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı kan portakalı suyu

Portakal şekerlemesi için:

1 kan portakalı

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su



Hazırlanışı:

Keki için geniş bir karıştırma kabında un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu karıştırın. Ayrı bir karıştırma kabında toz şeker, yumurtalar, rendelenmiş portakal kabuğu ve portakal suyunu bir mikser yardımıyla çırpın. Eritip soğuttuğunuz tereyağı ve kremayı da ilave edip 5 dakika daha çırpın. Karışımı kuru malzemelere ekleyerek tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Kek harcını yağlı kağıt serili dikdörtgen bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp soğuması için 15-20 dakika bekletin. Şurup için toz şeker ve portakal suyunu bir sos tenceresinde şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Soğuyan keki kalıptan çıkartıp üzerine kan portakalı şurubunu dökün. Şekerleme için portakalları iyice yıkayıp kurulayın. İnce yuvarlak dilimleyip çekirdeklerini çıkartın. Toz şeker ve suyu geniş bir sos tenceresine alarak şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Şeker tamamen eridiğinde portakal dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde ekleyin ve ara ara çevirerek 20 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğuması için bir süre bekletin. Glazür için pudra şekeri ve kan portakalı suyunu bir kaseye alın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Soğuyan kekinizin üzerini glazürle kaplayın. Kan portakalı şekerlemeleri ile süsleyerek servis yapın.